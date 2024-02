Legia Warszawa w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji przegrała 2:3 z Molde i w czwartek będzie musiała wygrać co najmniej jedną bramką, by przedłużyć szanse na awans. Do składu "Wojskowych" powinien wrócić Radovan Pankov, którego zabrakło na boisku w Norwegii. Jak się okazuje, absencja Serba była spowodowana kontuzją odniesioną w dość kuriozalnych okolicznościach, o których sam zawodnik opowiedział w rozmowie z TVP Sport.