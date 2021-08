Pekhart: dziwnie się czuję, bo mieszkam o trzy minuty od stadionu Slavii

- Dorastałem na Slavii. Zdobyłem z tym klubem mistrzostwo Czech. Potem nasze ścieżki się rozeszły. Mam jednak bardzo dobre wspomnienia związane z tym miejscem - mówił przed pierwszym meczem ze Slavią Praga, w IV rundzie eliminacji Ligi Europy, napastnik Legii.

- O tym, że zagramy ze Slavią, dowiedziałem się chwilę po rewanżu z Dinamem Zagrzeb. To dziwne uczucie wracać tutaj jako piłkarz innego klubu. Ponadto, mieszkam trzy minuty od tego stadionu. To naprawdę specyficzna sytuacja. Liczę, że zagramy dobry mecz. Wszyscy wiedzą, że Legia zawsze chce grać o mistrzostwo Polski i awansować do europejskich pucharów. Niestety, przez ostatnie lata nie udawało się rywalizować w Europie. Dużym problemem dla nas jest ciągła rotacja składu. To powód, dla którego musimy wkładać dużo wysiłku, aby na początku sezonu się zgrać i móc funkcjonować jako zespół. Widzimy to w zasadzie co roku. To duży problem dla Legii. Nasze ambicje nie kończą się na Lidze Konferencji, chcemy występować w Lidze Europy - zapowiedział Czech.

Od końca poprzedniego sezonu mówi się, że Pekhart opuści Legię. Teraz pojawiły się plotki, że ma propozycję z Chin.

- Wszyscy w zespole wiedzą, że bardzo chętnie zostałbym w Legii na dłużej. Mam umowę z klubem do końca sezonu. Co będzie potem? Tego nie wiem - wyjaśnił król strzelców Ekstraklasy.

asz