Paweł Wszołek wrócił do Legii Warszawa

Według wcześniejszych informacji do których dotarła Interia w umowie nie znajdzie się żadna klauzula transferowa, a 30-letni skrzydłowy zostanie jednym z najlepiej zarabiających zawodników na Łazienkowskiej .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najlepsze akcje Wimbledonu - 06.07.2022. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Transfer ten można określić mianem sukcesu i hitu, bo Polak nie narzekał na brak zainteresowania. Wszołek chociaż nie poradził sobie w Bundeslidze, to jeszcze w czerwcu otrzymał dwie konkretne oferty: z Anderlechtu Bruksela i Girondins Bordeaux.

Reklama

Paweł Wszołek ma na koncie 11 występów w reprezentacji Polski, strzelił dla niej dwa gole

- Do każdego meczu musisz być w 100% przygotowany. Tylko tak możesz iść do przodu i stale się rozwijać. Najważniejsze są jednak zwycięstwa - to one kształtują zespół. Drużyna ma duży potencjał. Wierzę w to, że możemy dużo osiągnąć - powiedział Wszołek po podpisaniu kontraktu.