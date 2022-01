Za Legią Warszawa zimowe zgrupowanie w Dubaju. Na dwutygodniowy obóz poleciało co prawda kilku nowych piłkarzy, ale wszyscy to młodzi wychowankowie stołecznej Akademii. Trener Aleksandar Vuković, a także kibice mistrza Polsku, oczekują natomiast konkretnych wzmocnień, które są niezbędne we wiosennej walce o jak najwyższą ligową pozycję. Według informacji Interii kolejny transfer jest jednak coraz bliżej. Kto więc ma wzmocnić Legię?



Aleksandar Vuković: Chcę piłkarza na wahadło

Wszystko wskazuje na to, że będzie to wahadłowy. O potrzebie sprowadzenia piłkarza na tę pozycję mówił kilka dni temu Vuković, z którym rozmawialiśmy pod koniec zgrupowania w Dubaju.



- Biorąc pod uwagę to, że ustawienie z wahadłowymi będzie przez nas preferowane, to byłoby fajnie mieć w więcej wahadłowych (...) Po drugiej stronie mamy ultraofensywnego Lirima Kastratiego i defensywnego Mattiasa Johanssona. Dlatego z pełną świadomością mówię, że najbardziej czekam na wzmocnienie prawego wahadła... Potrzebujemy rozwiązania które da nam jakość - powiedział szkoleniowiec.



Według informacji Interii już niedługo na Łazienkowskiej ma pojawić się kolejny nowy piłkarz (pierwszym transferem był Patryk Sokołowski z Piasta Gliwice). Jak ustaliliśmy, ma nim być Wszołek. O tym, że Legia jest zainteresowana skrzydłowym, po raz pierwszy napisaliśmy już 29 grudnia. To mniej więcej wtedy działacze ze stolicy nawiązali kontakt z graczem (który dawną drużynę obejrzał wcześniej z trybun w meczu z Radomiakiem).

Paweł Wszołek coraz bliżej Legii

Teraz - jak słyszymy - transfer jest bardzo prawdopodobny. Zdecydowany na sprowadzenie Wszołka jest dyrektor sportowy Jacek Zieliński, a także Vuković. Co najważniejsze, do Warszawy chciałby wrócić także Wszołek, który boleśnie "odbił się" od Bundesligi. W tym sezonie ligi niemieckiej Polak nie rozegrał w niej nawet jednego meczu...



Mimo to dla Legii zawodnik wciąż jest łakomym kąskiem. Ma 29 lat, w stołecznym klubie występował w latach 2019-2021. Ostatnią przeszkodą do pokonania jest postawa Unionu, który na Wszołku chciałby jeszcze coś zarobić. Z drugiej strony umowa piłkarza obowiązuje do 30 czerwca, a więc od stycznia może on podpisać kontrakt z nowym pracodawcą. Aby Wszołek dołączył do Legii już teraz - na czym mu zależy - zgodę muszą jednak wyrazić Niemcy. W tym momencie w grę wchodzi więc półroczne wypożyczenie.



Wcześniej Wszołek reprezentował barwy Sampdorii Genua, Hellasu Verona i QPR. To właśnie z Anglii wrócił do Ekstraklasy. Latem podpisał kontrakt z Unionem, ale w Niemczech nie dał rady. W Bundeslidze nie zadebiutował, a jedyny mecz - a dokładnie 17 minut - zanotował w spotkaniu Pucharu Niemiec przeciwko SV Waldhof Mannheim.

