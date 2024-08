"Parodia trenera". Hajto publicznie zaapelował ws. Goncalo Feio. Domaga się surowej kary

Legia Warszawa. Hajto oburzony zachowaniem Goncalo Feio. Apeluje o surową karę.

- Wierzę w to, że Komisja Dyscypliny w Polskim Związku Piłki Nożnej zrobi z tym porządek w końcu. Ja to mówię, jako były piłkarz reprezentacji Polski i trener, który też ma licencję UEFA Pro. Ja nigdy takiego gestu nie zrobiłem. Jak bym zrobił, to zawieszono by mnie na trzy miesiące. Ciekawe, co zrobimy z nim. Nie możemy sobie pozwolić na to. To jest brak szacunku nie do kibiców i przeciwników. To jest przede wszystkim brak szacunku do innych trenerów w Polsce - dodał wzburzony ekspert.