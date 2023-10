Pankov i Josue bohaterami transparentu w Holandii. To trzeba zobaczyć

Było już grubo po północy w piątek, gdy do kraju dotarły pierwsze informacje o gigantycznym skandalu, do jakiego doszło przed stadionem w Alkmaar. Holenderska policja z nieustalonych przyczyn zaatakowała piłkarzy, trenerów i działaczy Legii. Fragmenty brutalnej interwencji zostały zarejestrowane telefonami komórkowymi przez świadków, w tym obecnych na miejscu polskich dziennikarzy. Wedle ich relacji, prezes Dariusz Mioduski miał zostać uderzony w twarz. Na pewno naruszono jego nietykalność cielesną, co widać na jednym z filmów. Został sponiewierany w pobliżu klubowego autokaru, wymierzano mu ciosy policyjną tarczą.