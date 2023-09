Oto tajemnica Kacpra Tobiasza. W ten sposób przygotował się na rzuty karne

Z tym bidonem to było tak, że po pierwszym karnym duński bramkarz zabrał bidon z bramki i schował go pod reklamą. Zawołałem Kacpra, żeby mu pokazać, bo go szukał. Potem już dostałem zadanie pilnowania. A przed ostatnim karnym powiedziałem, że nie musi patrzeć, bo i tak obroni

~ wyjaśnił Marcin Łagowski.