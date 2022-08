Oto bramkarz Legii na lata? Mocny sygnał z klubu!

Tobiasz to zawodnik z rocznika 2002, który występuje w reprezentacji Polski U-20. Przede wszystkim wywalczył sobie jednak w obecnym sezonie miejsce w wyjściowym składzie Legii Warszawa. W hierarchii Kosty Runjaica wyprzedził Cezarego Misztę i Dominika Hładuna.

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz podpisał nowy kontrakt

Dotychczasowy kontrakt młodego golkiper obowiązywał do 30 czerwca 2023 roku. To oznacza, że za rok Tobiasz stałby się wolnym zawodnikiem i mógłby odejść z Legii do dowolnego klubu za darmo. Na to włodarze "Wojskowych" nie chcieli pozwolić i zaproponowali swojemu piłkarzowi nową umowę, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2026 roku. - Kacper Tobiasz rzetelnie zasłużył sobie na przedłużenie kontraktu. Wśród bramkarzy mamy wysoki poziom rywalizacji. Kto ją wygra, będzie reprezentował poziom Legii Warszawa. Ta pozycja jest obecnie bardzo dobrze zabezpieczona - powiedział dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Tobiasz zapewniał, że nowa umowa stanowi dla niego motywację do dalszej pracy. - Nowy kontrakt i gra w Legii są dla mnie ogromnym zaszczytem. Cieszę się, że jestem w tym miejscu. Gra z numerem "1" w Legii Warszawa to od zawsze było moje marzenie. Traktuję to jako motywację do zdobywania kolejnego doświadczenia i stawania się coraz lepszym bramkarzem - powiedział Kacper Tobiasz.

Jakub Żelepień, Interia