Legia została dziś pierwszą w historii Ligi Europy drużyną, która odpadła z rozgrywek w fazie grupowej mimo wygranych dwóch pierwszych spotkań.

Pożegnanie Legii z pucharami przypieczętowała porażka ze Spartakiem. Symboliczna, bowiem w ostatniej minucie rzutu karnego nie wykorzystał jeszcze Tomas Pekhart.



- Spartak przyjechał grać z kontry, nie chciał grać w piłkę. Większość zespołów ustawia się na nas nisko, bo widzą, że popełniamy błędy. Na naszą niekorzyść je wykorzystują - mówił po meczu Mateusz Wieteska przed kamerami TVP Sport.



Obrońca Legii został zapytany, czy widzi jakieś powody do optymizmu po tym meczu.



- Na pewno jakieś są... - zastanowił się piłkarz.



- Wiemy, że nie mamy już europejskich pucharów. Będę mówił to, co każdy polski piłkarz po odpadnięciu z pucharów: teraz trzeba skupić się na lidze. No, a w lidze jesteśmy w d... Trzeba zacząć wygrywać - "wypalił" Wieteska.