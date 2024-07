Legia Warszawa udanie rozpoczęła sezon 2024/2025 w rozgrywkach polskiej PKO Ekstraklasy. "Wojskowi" mierzyli się przed własnymi kibicami z Zagłębiem Lubin i to spotkanie wygrali 2:0. Zdecydowanie więcej niż o samej grze i wyniku mówi się jednak o oprawie, na którą zdecydowali się w sobotni wieczór fani zespołu ze stolicy. Ta bowiem została odebrana w bardzo polaryzujący sposób. Jednym się ona podobała, inni wyrażali swoje oburzenie wobec tego co zobaczyli.

Do tego grona należy, choćby Jan Tomaszewski. - Uważam, że stadion piłkarski nie jest miejscem na coś takiego. Kibice robią problem sami sobie i swojemu klubowi, który za te wszystkie kary mógłby kupić niezłego zawodnika. A o temacie, który jest na oprawie, to niech dyskutują politycy i media, trybuny to nie jest odpowiednie miejsce - powiedział nasz legendarny bramkarz w rozmowie z "Super Expressem. Interia Sport ustaliła, że sprawą zajmie się także Komisja Ligi [WIĘCEJ TUTAJ].