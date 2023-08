Obrońca polskiego klubu na sprzedaż. Oferta Legii została przebita?

Legia Warszawa szuka zastępstwa dla Maika Nawrockiego, który za około 5 milionów przeszedł do Celtiku Glasgow, w którym zdążył już udanie zadebiutować. Nie jest łatwo znaleźć lewonożnego stopera, który sprawdził się w specyficznej lidze jaką jest polska Ekstraklasa. 25-letni Francuz Steve Kapuadi został w poprzednim sezonie zdegradowany w barwach Wisły Płock, ale on akurat nie zawiódł, grając na równym, solidnym poziomie. Nic więc dziwnego, że nie mógł narzekać brak ofert, a i on sam nie chce już grać w Płocku, gdzie gra na zapleczu Ekstraklasy wiążę się z obniżką uposażenia.