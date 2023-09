Już przeciwko Duńczykom fani Legii zaprezentowali efektowną oprawę . Przedstawili ludziki Lego w barwach swojego klubu, a to wszystko opatrzyli podpisem "Legioland". Kreatywność doceniono nie tylko w Polsce, ale również poza granicami.

Legia - Aston Villa: Imponująca oprawa kibiców

Paweł Wszołek pokazywał mi na kadrze, jaka atmosfera panuje na stadionie Legii, ale to ja mu pokażę prawdziwie ciężką atmosferę. Atmosfera tu jest naprawdę fantastyczna. Spodziewamy się podobnej i chcemy jej sprostać.

Jeszcze zanim piłkarze obu drużyn pojawili się na murawie, kibice Legii mieli swój moment. Najpierw rozwinęli napis "Welcome to the jungle", a następnie przyszła pora na gwóźdź programu. Tym była natomiast oprawa z wizerunkiem goryla, który miał wyraźnie zaznaczone oczodoły.