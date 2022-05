Nowy trener Legii Warszawa deklaruje: Żadnych transferów bez mojej zgody

Legia Warszawa Radosław Majdan dla Interii: Walka o puchary, to będzie szczyt możliwości dla Legii

Co jeszcze nie znaczy, że do takich odejść z Legii Warszawa w ogóle nie będzie. Jak poinformował dyrektor sportowy warszawskiej Legii Jacek Zieliński, z zespołu może odejść aż dziesięciu zawodników. To oznacza niemal czystkę po nieudanym sezonie, w którym Legia wylądowała na dziesiątej pozycji i niewiele brakowało, aby zajęła rekordowo niskie miejsce w swej historii, a nawet spadła z ligi.

CZYTAJ TAKŻE: Kosta Runjaić nowym trenerem Legii Warszawa

Reklama

Zawodnicy, którym wygasają kontrakty to: Artur Boruc, Benjamin Verbić, Paweł Wszołek, Tomas Pekhart, Mateusz Hołownia. Odejść jednak mogą również: Filip Mladenović, Joel Abu Hanna, Ihor Charatin, Lirim Kastrati, Rafael Lopes, a nawet... Josue. Sam dyrektor Zieliński przyznał, że niektóre odejścia mogą okazać się dużym zaskoczeniem.

Kosta Runjaić zaznaczył, że nie będzie jednak żadnych odejść z Legii bez jego zgody. - W kwestii transferów najważniejsza jest współpraca między trenerem i działem sportowym. Nie zawsze tak to w Legii wyglądało - mówił i dodał, że zamierza to zmienić.