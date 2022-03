Słoweński pomocnik ma podpisać z Legią kontrakt do końca sezonu, kiedy to przestanie być zawodnikiem Dynama, Jeśli obie strony będą zadowolone, to 28-latek zostanie w Warszawie na dłużej.

Dynamo już w grudniu ogłosiło, że czeka na poważne propozycje za Verbiča, a także Urugwajczyka Carlosa de Penę i reprezentanta Ukrainy Wiktora Cyhankowa. Takich jednak nie było i piłkarze pozostali w Kijowie.

Prezes klubu Ihor Surkis obiecał jednak Słoweńcowi, że będzie mógł odejść jeśli, któraś oferta mu się spodoba. Kiedy zgłosiła się Legia, szybko dogadała się z pomocnikiem.

Partnerką Słoweńca jest ukraińska modelka

Verbič mocno wspiera Ukraińców w wojnie z Rosją. W grudniu piłkarz ogłosił oficjalnie, że jego partnerką jest znana ukraińska modelka Alvina Lalli. Para spotykała się ponoć od dawna, ale utrzymywała związek w tajemnicy, mimo że już w sierpniu Alvina urodziła dziewczynkę o imieniu May.

Zdjęcie Alvina Lalli i Benjamin Verbič / Instagram / Instagram

Po wyjeździe z Kijowa piłkarz aktywnie wspiera wspiera rodaków swojej żony.

"Ukraińcy! Ukraina! Czekamy na Was w UE. Wierzymy w Was iw Wasze zwycięstwo! Pokazaliście światu, że prawda i godność nie mogą być łatwe. Ale twoja siła i jedność na pewno zwyciężą!" - napisał na Instagramie, gdzie razem z żoną są bardzo aktywni.

Verbič niesie Ukrainie także bardziej realną pomoc. Z własnej kieszeni zasponsorował armii nowoczesnego drona, transport lekarstw i opasek uciskowych tamujących krwawienie. Piłkarz się tym nie chwalił, ale zrobiła to za niego jego partnerka, publikując zdjęcia na Instagramie.

Zdjęcie Dron zakupiony przez Verbiča / Instagram / Instagram

W tym sezonie Verbič rozegrał 13 meczów dla Dynama we wszystkich rozgrywkach, strzelił trzy gole i miał dwie asysty. Do Kijowa trafił w 2018 r. zZ FC Kopenhaga i od tamtej pory był jednym z liderów drużyny, która w tym sezonie broni tytułu mistrza Ukrainy.

W reprezentacji Słowenii zagrał 38 spotkań i strzelił pięć goli.