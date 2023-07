Nowe fakty ws. przyszłości Runjaicia. Legia ogłosiła to oficjalnie

Wygląda na to, że Legia Warszawa w końcu znalazła trenera na lata. Klub ze stolicy Polski oficjalnie poinformował o przedłużeniu umowy z Kostą Runjaiciem. Niemiecki szkoleniowiec pozostanie w polskim klubie do 2026 roku i wygląda na to, że zakończy tym samym negatywny trend panujący w CWKS-ie, który regularnie bardzo przedwcześnie żegnał się z kolejnymi menedżerami.