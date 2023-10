Nie milkną echa ogromnej awantury, do której doszło po zakończeniu czwartkowego meczu AZ – Legia Warszawa. Dwaj piłkarze „Wojskowych” zostali aresztowani, a policja naruszyła nietykalność fizyczną między innymi prezesa Dariusza Mioduskiego. Okoliczności całej sytuacji są niezwykle niejasne. Tymczasem w holenderskich mediach pojawiły się nowe doniesienia, zgodnie z którymi praprzyczyną konfliktu było to, co wydarzyło się wiele godzin wcześniej.