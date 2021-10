Jeśli chodzi o europejskie puchary, Legia spisuje się w tym sezonie po prostu znakomicie. W fazie grupowej Ligi Europy - po wygranych w meczach ze Spartakiem Moskwa i Leicester City - podopieczni Czesława Michniecziwa są liderem grupy.



Do rankingu klubowego UEFA zliczane są punkty zdobyte w trakcie pięciu ostatnich sezonów. Dzięki pokonaniu "Lisów" współczynnik mistrzów Polski wzrósł do 12,500, co daje Legii 109. miejsce w zestawieniu.



Podopieczni Czesława Michniewicza wyprzedzili więc dwie uznane marki - Fenerbahce oraz Spartę Praga.





Legia Warszawa: cenny triumf w meczu z Leicester

Nasze kluby zanotowały awans także w rankingu krajowym, przesuwając się na 26. miejsce. Przypomnijmy, że kluby PKO Ekstraklasy rozpoczynały walkę w eliminacjach na 32. lokacie. W tym sezonie zyskały jednak 4,625 pkt.



By przypomnieć sobie tak dobry wynik naszych ekip, należy cofnąć się od sezonu 2015/16, gdy za sprawą Legii i Lecha Poznań Polska zyskała w rankingu klubowym 5,500 pkt.



