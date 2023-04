To fatalna wiadomość dla wicelidera na tym etapie wyścigu po mistrzostwo Polski. W ostatniej kolejce ligowej legioniści pokonali Raków Częstochowa 3-1 i zbliżyli się do niego na dystans sześciu punktów. To powoduje, że losy rywalizacji o końcowy triumf w PKO Ekstraklasie - na osiem serii gier przed metą - pozostają otwarte.