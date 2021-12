Do zajścia doszło po przegranym przez "Wojskowych", niedzielnym meczu ligowym z Wisłą Płock (0-1). Według medialnych przekazów, najmocniej ucierpieli Luquinhas i Mahir Emreli. Klub w oficjalnym komunikacie potwierdził, że atak miał miejsce, lecz od tamtej pory nie zabrał głosu w sprawie.

Atak odbił się szerokim echem w całej Europie. Komentowały go między innymi media na Bałkanach, które nie szczędziły mocnych słów. "Najpierw krzyczeli na piłkarzy, a potem dokonali na nich napaści" - pisał Mondo.rs.



Niemieckie media bez litości dla Legii

Sprawę opisują także niemieckie dzienniki, które zauważają, że Legia na wielu płaszczyznach ma aktualnie spore problemy. "Riever Sport" pisze, że to, co obecnie dzieje się w zespole "prawdopodobnie nie ma sobie równych w całej Europie, a może i świecie".



"W Polsce ma status porównywalny z Bayernem Monachium w Niemczech. Działa z dużym budżetem, około 25-30 milionów euro, co można porównać z tym, jaki ma klub Bundesligi, VfL Bochum. Na półmetku sezonu jest jednak ostatnia w tabeli, co jest sensacją i upokorzeniem" - napisano.



Gazeta opisuje także pożegnanie zespołu z Ligą Europy i zmianę trenera, ale sporo uwagi poświęca przede wszystkim atakowi na piłkarzy zespołu. "Grupa chuliganów weszła do autokaru, zaczęła grozić graczom i zaatakowała dwóch z nich" - przekazano dodając, że w klubie panuje "chaos na wszystkich poziomach".

Mocnych słów używa też "11 Freunde", który pisze o "spirali przemocy". "Wyobraźmy sobie taki scenariusz: Bayern Monachium nie walczy o dziesiąte mistrzostwo kraju z rzędu, a o utrzymanie. Po przegranej 0-1 z Fuerth ekipa spada na dno tabeli. Po meczu autobus drużyny zostaje zatrzymany przez wściekłych kibiców, chuligani wpadają i atakują własną drużynę. Niewyobrażalnie? Podobne sceny miały miejsce w polskiej lidze" - ilustruje.

