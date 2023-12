Nie do Lecha, a do... Legii. "Wojskowi" szykują hit, w tle nawet Juventus

Arnel Jakupović w Legii Warszawa? Gracz pokazał się od bardzo dobrej strony

Mowa tu o Arnelu Jakupoviciu . Jak bowiem informuje portal ekipa.svet24.si Legia wysłała ostatnio swojego przedstawiciela do Słowenii na mecz obecnego klubu Austriaka, NK Maribor i piłkarz zrobił krótko mówiąc bardzo dobre wrażenie. Sam trener drużyny z Ł3, Kosta Runjaić , również ma być pozytywnie nastawiony do takiego wzmocnienia, więc niebawem "Purpurowi" powinni otrzymać konkretną ofertę.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że nie są to pierwsze spekulacje łączące Jakupovicia z Polską - w styczniu tego roku był on - będąc jeszcze w szeregach NK Domżale - przypisywany do Lecha Poznań, ale ostatecznie z jego przeprowadzki do Wielkopolski nic nie wyszło.