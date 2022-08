Negocjacje Legii idą opornie. Wymarzony snajper może trafić do Grecji

W Polsce media żyją transferem Prijovicia już od kilku tygodni. W Australii na ten temat było jednak cicho, co jest dość dziwne, bo Serb był w ostatnim sezonie najlepszym piłkarzem trzeciego klubu A-league, który w lidze zdobył dla niego 13 bramek.

Okazało się, że cisza spowodowana jest tym, że dyrektor generalny klubu spod Melbourne, Chris Pehlivanis, jest na wakacjach w Grecji - kraju swoich przodków. Trener John Aloisi pogodził się już ze stratą snajpera, bo Prijović nie przygotowuje się do sezonu z kolegami. Serb chce bowiem wrócić do Europy i powalczyć o wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze.

Oficjalnej oferty nie ma

Pehlivanis przyznaje, że Legia się z nim już rozmawiała.

- Był jakiś kontakt z Legią w sprawie Alexa... Zwrócili się do nas - powiedział Pehlivanis portalowi FTBL.com.au. Dodał jednak, że oficjalna oferta jak dotąd nie wpłynęła. A Australijczycy nie zamierzają oddawać swojego najlepszego piłkarza za darmo i czekają ile zaproponuje Legia za piłkarza, którego jeszcze przez dwa lata obowiązuje kontrakt z Western United.

Pehlivanis przyznał, że podczas jego pobytu w Grecji skontaktowali się z nim przedstawiciele Panathinaikosu Ateny.

= Sytuacja jest taka, że Prijović ma z nami długoterminowy kontrakt i był ważną częścią naszego zespołu, który odniósł sukces w zeszłym sezonie. W pełni szanujemy Alexa i to, co wniósł do klubu - zakończył sezon jako wicekról strzelców. W piłce nożnej wszystko może się zdarzyć bardzo szybko i jesteśmy otwarci na wszystko - dodał Pehlivanis.

32-latek w Grecji spędził najlepsze lata swojej kariery. Grając w PAOK Saloniki strzelił 35 goli w 56 meczach. W 2018 r. odszedł stamtąd do klubu Saudi Pro League, Al Ittihad i stał się bardzo bogatym człowiekiem.

Jak piszą Australijczycy, powołując się na źródła bliskie piłkarzowi, propozycja Panathinaikosu wzbudziła zainteresowanie "Prijo".