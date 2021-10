Dla Legii mecz z Napoli był pierwszym po porażce z Lechem Poznań w hicie PKO Ekstraklasy, po którym wiele mówiło się o kryzysie drużyny z Warszawy. Legia Warszawy, ostatnio obijana przez kogo się da w Polsce, w europejskich pucharach zmieniała się nie do poznania. Gdy nadchodziły czwartkowe mecze ze Slavią Praga, Spartakiem Moskwa i Leicester City, Legia była jak Clark Kent po zmianie odzieży roboczej na strój Supermana.



Napoli - Legia jak Fiorentina - Lech?

Tak naprawdę tylko w tym - i w warsztacie trenerskim Czesława Michniewicza uznawanego za speca od meczów z mocarzami - kibice Legii mogli upatrywać nadziei w starciu z Napoli, liderem włoskiej Serie A. W tym i może jeszcze w historii... Lecha Poznań. Mecz Napoli - Legia został bowiem zaplanowany w przededniu 6. rocznicy wygranej Lecha Poznań z Fiorentiną. 22 października 2015 roku we Florencji Lech Poznań został pierwszym w historii polskim klubem, który wygrał mecz europejskich pucharów we Włoszech. Kolejorz w Ekstraklasie był wtedy w jeszcze gorszej sytuacji (ostatnie miejsce w tabeli, osiem porażek w 12 meczach) niż Legia Warszawa jest teraz (sześć porażek w dziewięciu spotkaniach). I też zagrał wtedy w eksperymentalnym składzie.

Napoli - Legia. Ernest Muçi u Czesława Michniewicza w ataku

Trener Czesław Michniewicz ze składem kombinować trochę musiał, a trochę chciał. Każdy z dwóch środkowych obrońców Napoli (Kostas Manolas i Kalidou Koulibaly, który w Legii widział faworyta meczu) to chłop jak dąb, więc odruchowym wyborem do ataku mógłby się wydawać wysoki Tomáš Pekhart, ale on wypadł z powodu kontuzji.

Nie ma jednak pewności, czy Czesław Michniewicz wystawiłby Czecha, bo ostatecznie nie postawił ani na młodego i rosłego Kacpra Kostorza, ani na żadną inną swoją klasyczną "dziewiątkę". Albańczyk Mahir Emreli usiadł na ławce rezerwowych, a w ataku wybiegł Albańczyk Ernest Muçi. - Liczę na jego świetne umiejętności techniczne i zwrotność - tłumaczył Czesław Michniewicz w rozmowie z Viaplay, tuż przed meczem Napoli - Legia. Ernest Muçi na swoją szansę pod bramką musiał czekać długo, aż do 40. minuty. Wtedy po akcji Josué i Filipa Mladenovicia mógł w końcu oddać strzał. I oddał, ale został zablokowany. Rzuty rożne miały być szansą Legii, ale przy przy próbie Artura Jędrzejczyka ucierpiał nie stan konta Napoli, a Kalidou Koulibaly. Poza tym, to Napoli grało w piłkę. A Legia cierpiała - ganiając za nią przy nogach rywali i próbując ją samemu rozgrywać.

Napoli - Legia. Błędy obrony, ostrzał bramki Cezarego Miszty

Napoli grało bowiem wysokim pressingiem, więc piłkarze Legii mieli mało czasu na podejmowanie decyzji na boisku. Nieprzyzwyczajeni do takiej presji w PKO Ekstraklasie, chwilami po prostu się gubili. Gdy fatalny błąd popełnił Mateusz Wieteska, bardziej zdumiewający od jego gapiostwa był chyba tylko fakt, że Hirving Lozano i Dries Mertens nie wykorzystali jego prezentu. Sam Mertens miał tych szans kilka - strzelał też z woleja z linii pola karnego, a także z ostrego kąta, gdy pierwszy raz z wielu świetnie obronił Cezary Miszta. Tylko w tym meczu Belg mógł strzelić ze trzy gole, co przecież udało mu się w dwumeczu Napoli - Legia w 2015 roku.



W drugiej połowie neapolitańska pętla na szyi Legii się zaciskała: Di Lorenzo miał obowiązek dokładniej zgrać piłkę wzdłuż pola bramkowego do Victora Osimhena i do Driesa Mertensa, a jednak tego nie zrobił. W swoim stylu strzelał włoski mistrz Europy Lorenzo Insigne i znów świetnie pokazał się w bramce Cezary Miszta. Mocno z dystansu próbowali Elmas i Demme. Po 70. minutach meczu Napoli - Legia było wciąż 0-0. To dawało Legii już 250 minut gry w Lidze Europy bez straty gola. Taką sztuką w tym momencie mogły się pochwalić jeszcze tylko dwa zespoły z 32 w Lidze Europy: turecki Galatasaray i angielski West Ham.

Napoli - Legia. Emreli w słupek, Insigne i Osimhen z golami

Po tych 70 minutach Czesław Michniewicz uznał, że Mahir Emreli zmieni Ernesta Muçiego. I już chwilę później, po szybkiej kontrze, reprezentant Azerbejdżanu z dystansu trafił piłką w słupek! Ten gol byłby bardzo w stylu Legii w Lidze Europy w tym sezonie. Nie tym razem jednak. Nie minęło nawet pół minuty, dokładnie było to chyba 26 sekund, gdy po drugiej stronie boiska Lorenzo Insigne cieszył się z gola. Zwycięzcy Euro 2020 piłkę w pole karne dograł Matteo Politano, a wielki napastnik mierzący 163 cm strzelił pod poprzeczkę. Gola na 2-0 dla Napoli, niecałe pięć minut później, dołożył Victor Osimhen. I tu znów powtórka, bo kilkanaście sekund wcześniej Legia miała piłkę w polu karnym Napoli, ale źle zachował się Lirim Kastrati.



Wynik 3-0, w ostatniej, piątej minucie doliczonego czasu gry, ładnym strzałem z dystansu ustalił Matteo Politano.





Liga Europy. Tabela grupy Legii

Kolejnego cudownego zwycięstwa Legii Warszawa w europejskich pucharach nie było. Wciąż jest ona jednak liderem tabeli Ligi Europy.

Legia ma sześć punktów, Napoli jest drugie - 4 pkt. Trzeci Leicester też ma 4 pkt, bo dzień wcześniej pokonał Spartaka Moskwa (3 punkty). Legia Warszawa ma wielką szansę na grę w pucharach na wiosnę - w Lidze Europy lub (z trzeciego miejsca) w Lidze Konferencji Europy.



Liga Europy

2021-10-21 21:00 | Stadion: Stadio Diego Armando Maradona | Arbiter: Carlos Del Cerro Grande SSC Napoli Legia Warszawa 3 0 DO PRZERWY 0-0 L. Insigne 76' V. Osimhen 80' M. Politano 90'

3 0 SSC Napoli Legia Warszawa Meret Di Lorenzo Manolas Koulibaly Jesus Zambo Anguissa Elmas Demme Lozano Mertens Insigne Miszta Jędrzejczyk Nawrocki Wieteska Johansson Josué Luquinhas Mladenović Lopes Martins Muçi SKŁADY SSC Napoli Legia Warszawa Alex Meret Cezary Miszta Giovanni Di Lorenzo Artur Jędrzejczyk 44′ 44′ 72′ 72′ Kostas Manolas Maik Nawrocki Kalidou Koulibaly Mateusz Wieteska 13′ 13′ Juan Jesus 73′ 73′ Mattias Johansson 57′ 57′ André-Frank Zambo Anguissa Josué Filipe Soares Pesqueira Eljif Elmas 71′ 71′ Lima Linhares Lucas Luquinhas Diego Demme Filip Mladenović 57′ 57′ Hirving Lozano 59′ 59′ Rafael Lopes 72′ 72′ Dries Mertens 77′ 77′ Andre Renato Soares Martins 76′ 76′ 81′ 81′ Lorenzo Insigne 71′ 71′ Ernest Muçi REZERWOWI Hubert Dawid Idasiak Kacper Tobiasz David Ospina Yuri Oliveira Ribeiro 81′ 81′ Amir Rrahmani Lindsay Rose Alessandro Zanoli 77′ 77′ Ihor Charatin Stanislav Lobotka Kacper Skibicki 57′ 57′ Fabián Ruiz Pena 59′ 59′ Bartosz Slisz 57′ 57′ 80′ 80′ Victor James Osimhen Jurgen Celhaka 72′ 72′ Andrea Petagna 71′ 71′ Mahir Emreli 72′ 72′ 90′ 90′ Matteo Politano 71′ 71′ Lirim Kastrati Kacper Kostorz

STATYSTYKI SSC Napoli Legia Warszawa 3 0 Posiadanie piłki 70,1% 29,9% Strzały 20 6 Rzuty rożne 18 2 Faule 11 6 Spalone 4 4