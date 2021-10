Legia Warszawa Napoli - Legia. Pół minuty wszystko zmieniło! Legia wciąż liderem w Lidze Europy

Legia Warszawa długo utrzymywała bezbramkowy remis z Napoli, ale ostatecznie musiała uznać wyższość rywala.



- Biegaliśmy, walczyliśmy, ale to było za mało. Musieliśmy więcej grać w piłkę. Nawet przy stanie 0-0 mieliśmy słupek, później drugą sytuację miał Kastrati. Powinniśmy wykorzystać te sytuacje przy naszej słabszej grze - ocenił na gorąco Jędrzejczyk przed kamerami Viaplay.



Napoli - Legia. Jędrzejczyk: Trudno pilnować Osimhena

- Wiemy, jakich zawodników ma Napoli, wiemy, co potrafią. Z Leicester graliśmy więcej w piłkę i to jest chyba przyczyna porażki - stwierdził kapitan Legii.



Jędrzejczyk przyznał, że różnicę zrobił Victor Osimhen, po którego wejściu na boisku Napoli zdobyło wszystkie bramki. Napastnik sam zdobył bramkę na 2-0.



- Bardzo trudno gra się przeciwko Osimhenowi. Wszedł na 20-30 minut, kiedy byliśmy zmęczeni. Trudno go upilnować, co było widać na boisku - powiedział doświadczony obrońca.

Zdjęcie Artur Jędrzejczyk w starciu z Victorem Osimhenem / Leszek Szymański / PAP

WG