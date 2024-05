Najpierw kompromitacja w derbach, a teraz to. Fatalne wieści dla fanów Legii

Legia Warszawa jeszcze w niedzielę miała nadzieję na podłączenie się do walki o mistrzostwo Polski. Okazało się jednak, że dorównała do poziomu lwiej części czołówki PKO BP Ekstraklasy - choć trzeba przyznać, że w "spektakularnym stylu". "Wojskowi" nie tylko bowiem przegrali Derby Mazowsza, ale końcowy wynik wskazywał aż na 0:3. Nie jest to zresztą jedyna zła wieść dla fanów stołecznej ekipy. Kolejne informacje pojawiły się w mediach w poniedziałek.