Gdy Legia Warszawa przed przerwą zimową przegrała 0:2 z Cracovią i traciła już dziewięć punktów do liderującego w Ekstraklasie Śląska Wrocław, wydawało się, że sytuacja "Wojskowych" nie może być już gorsza. I że w kolejnych tygodniach zespół zdąży się odbudować, by z nową energią przystąpić do rundy jesiennej.