Najbardziej znienawidzony piłkarz w Ekstraklasie. Zdradził, co sądzi o tym statusie

Josue przyznaje. Czuje się najbardziej znienawidzonym piłkarzem w Ekstraklasie

Mój ojciec powiedział przed śmiercią, że nie jest ważne czy ludzie mówią o tobie dobrze, czy źle. Najważniejsze, by o tobie mówili. Dlaczego? Wtedy jesteś ważny dla innych osób. Mogą mnie nawet nienawidzić. Czasami twierdzą, że jestem arogantem. Mówią, że Josue jest taki czy inny. Ok, to prawda. Jestem arogancki.

Josue jest świadomy i pogodzony z tym, że kibice innych drużyn go nienawidzą . Dodał, że podobnie jest z Legią Warszawa , która w ostatnich latach wiodła prym w polskiej piłce klubowej, a na dodatek jest klubem ze stolicy, co również nie jest w tej kwestii bez znaczenia. On, jako twarz tego zespołu, musi liczyć się z tym, że negatywne emocje skupiają się głównie na nim.

Portugalski piłkarz powiedział, że jego zdaniem często kibice nie przychodzą na stadion, by wspierać swój zespół, lecz po to, aby obrażać jego czy Artura Jędrzejczyka. - W porządku, niech tak będzie. Lubię to! Pasuje mi takie rozwiązanie. To w porządku, bo jak ktoś już wydał pieniądze na bilet, to niech cieszy się chwilą, w której może pokrzyczeć czy pogwizdać w moim kierunku - stwierdził piłkarz CWKS-u.