Naganne zachowanie piłkarzy Legii po porażce. Josue uderza, nie potrafi tego zrozumieć

Była to druga z rzędu porażka Legi Warszawa w Ekstraklasie . Kolejkę wcześniej stołeczna drużyna przegrała u siebie z Rakowem Częstochowa . Oba mecze były dla kibiców z Warszawy bardzo bolesne. Drużyna Feio nie zdobyła w nich choćby jednej bramki i ogólnie pozostawiła po sobie słabe wrażenie.

Josue uderza w poszczególnych piłkarzy. "W mojej mentalności to się nie mieści"

- Po meczu widziałem 2-3 piłkarzy Legii, którzy szeroko się uśmiechali . Również do kamery. Powiem szczerze, że w mojej idei przywództwa, w mojej mentalności to się jednak nie mieści skomentował Josue.

Po opuszczeniu stadionu każdy może robić, co chce. Ale tam, w środku, na murawie… Powiem tak: mnie porażki Legii bardzo bolały. W głowie, w sercu… I to okazywałem.

Portugalczyk w tej samej rozmowie dodał, że bardzo szanuje wiele osób pracujących w Legii Warszawa i nie zamierza źle wypowiadać się o tym klubie. Co więcej, dodał, że wcześniej w jego sercu była tylko jedna drużyna - FC Porto . Po długiej przygodzie w Polsce dołączyła do niego właśnie Legia.

Josue ma szacunek również do Goncalo Feio . Portugalczykowi jednak nie było dane zbyt długo pracować ze swoim rodakiem. Panowie pozostają ze sobą w kontakcie i rzekomo mają dobre relacje.

Były kapitan w rozmowie z Piotrem Koźmińskim wrzucił jednak również mały "kamyczek" do ogródka Legii. Jego zdaniem w klubie pracują również takie osoby, które nie pomagają klubowi, a skupiają się raczej na tym, aby chwalić się innym pracą dla Legii.

W następnej kolejce Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Górnikiem Zabrze. Będzie to prestiżowe spotkanie i podopieczni Goncalo Feio nie mogą sobie pozwolić na to, aby go nie wygrać. Zabrzanie w tym momencie mają passę trzech porażek z rzędu.