Kacper Tobiasz to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Ekstraklasie. 20-letni bramkarz jest także niekwestionowaną gwiazdą Legii Warszawa. Nie ma się więc co dziwić, że od kilku miesięcy dokładnie obserwują go kluby zagraniczne. Czy to oznacza, że piłkarz już niedługo opuści Polskę?