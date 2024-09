Możliwe wielkie zmiany w Legii, to byłby szok. Media: Zagrożony nie tylko Feio

Z pewnością nie o takiej pozycji ukochanego klubu w ligowej tabeli pod koniec września marzyli kibice Legii Warszawa. Ekipa ze stolicy kiepsko rozpoczęła zmagania w PKO BP Ekstraklasie i traci coraz więcej punktów do prowadzącego Lecha Poznań. "Wojskowi" gorszy okres przeżywają zwłaszcza w ostatnich dniach. Same za siebie mówią dwie porażki z rzędu. Nic więc dziwnego, że niektórym osobom najzwyczajniej w świecie kończy się cierpliwość do Goncalo Feio. Portugalczyk na Łazienkowską zawitał w końcu z jasnym celem - zdobyciem mistrzowskiego tytułu. Na razie jednak patrzy jak uciekają mu rywale.

Reklama