Molde zbroi się przed meczami z Legią Warszawa

Pierwszy z nich to Halldor Stenevik. Urodzony w 2000 roku gracz występuje jako skrzydłowy, a w ostatnich latach bronił barw Stromsgodset IF. Ma w CV również grę dla reprezentacji Norwegii w różnych kategoriach wiekowych - od U-15 do U-21. - Halldor to zawodnik, którego szukaliśmy już wcześniej. Jest atletyczny, silny fizycznie i stanowi dobre uzupełnienie tego, co mamy. Jestem bardzo szczęśliwy i usatysfakcjonowany, że go pozyskaliśmy - powiedział trener Erling Moe.