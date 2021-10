Legia długo utrzymywała korzystny dla siebie wynik, za jaki trzeba było uznać bezbramkowy remis na stadionie w Neapolu. W drugiej połowie jednak gospodarze znaleźli sposób na defensywę mistrza Polski, strzelając trzy gole.



W 76. minucie gola na 1-0 strzelił Lorenzo Insigne, a potem do siatki trafiało jeszcze dwóch piłkarzy wprowadzonych z ławki rezerwowych - Victor Osimhen oraz Matteo Politano.



SSC Napoli - Legia Warszawa: Cezary Miszta pokazał dobrą formę

Mimo trzech wpuszczonych bramek należy docenić to, że Miszta obronił siedem celnych strzałów rywali.



- Mieliśmy swoje sytuacje, mogło się to zakończyć różnie. Robiliśmy co mogliśmy, ale na koniec przegraliśmy 0-3.Przykro mi, że tak się to skończyło, ale miałem dobre interwencje. To jednak było za mało. Najważniejsze to, co na tablicy wyników - powiedział Miszta w rozmowie z Viaplay.

Miszta stanął w bramce Legii także w poprzednim meczu Ligi Europy z Leicester City. Czy można porównać obie te ekipy?



- Leicester to też bardzo dobry zespół. Tamten mecz lepiej nam się ułożył. Dobrze graliśmy piłką. Trener uczulał nas, że jeśli chcemy coś zdobyć, musimy utrzymywać się przy piłce - przyznał golkiper mistrza Polski.



TB