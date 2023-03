Mocna deklaracja bramkarza Legii. "W tych klubach nigdy nie zagram"

Kacper Tobiasz to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy Legii Warszawa. 20-letni bramkarz pod koniec ubiegłego roku poleciał na mistrzostwa świata w Katarze, gdzie trenował wraz z kadrą prowadzoną przez Czesława Michniewicza. Coraz więcej wskazuje na to, że młody piłkarz już latem może opuścić Ekstraklasę.

Zawodnik Legii znany jest także z olbrzymiego przywiązania do swojego klubu, w którym trenuje od wielu lat. W najnowszej rozmowie na kanale "Po Gwizdku" Tobiasz odpowiedział więc na pytania czy zgodziłby się na transfer... do Widzewa Łódź oraz Lecha Poznań.

Mocna deklaracja bramkarza Legii

Miłość Tobiasza do warszawskiego klubu jest wręcz fanatyczna. Sam zawodnik podkreślał to wielokrotnie; często pokazuje też "eLki", które są symbolem stołecznych kibiców. Zresztą jako młody kibic, razem ze swoim tatą, regularnie dopingował zespół z Łazienkowskiej siedząc na słynnej Żylecie.

Do Legii Tobiasz trafił w 2012 roku i dziewięć lat później zadebiutował w pierwszej drużynie. Widzowie kanału "Po Gwizdku" zapytali więc 20-latka, co by zrobił, gdyby w przyszłości do wyboru miał transfer do Widzewa lub... zakończenie kariery.