Mioduski przypomniał, jak ważny mecz czeka Legię w czwartek. Jego zdaniem mistrzowie Polski są w stanie pokonać Spartaka Moskwa i awansować do kolejnej rundy Ligi Europy, jeśli zagrają, tak jak w Moskwie. Czesław Michniewicz ustawił zespół defensywnie, ale po każdym przejęciu piłki jego gracze ruszali do kontrataków.

- Mecz ze Spartakiem to najważniejsze spotkanie do końca sezonu, szczególnie od strony mentalnej - mam nadzieję, że piłkarze będą zdawać sobie sprawę, po co wyjdą na boisko, a grają o dużą marchewę. Nie będzie łatwo, będziemy musieli zagrać mądry mecz, zagrać takiego Michniewicza, bo akurat w takich meczach był bardzo dobry - stwierdził właściciel stołecznego klubu.

Pierwszy mecz rozegrany w Moskwie zakończył się zwycięstwem Legii 1-0 po bramce Lirima Kastratiego w ostatniej minucie spotkania. Gol padł po świetnej akcji skrzydłem Ernesta Muciego.

