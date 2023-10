Mioduski ujawnił nagranie. Dlatego został pobity. "Policja groziła szturmem"

Po wyjazdowym spotkaniu Legii Warszawa z AZ Alkmaar doszło do szokujących wydarzeń. Piłkarze Radovan Pankov oraz Josue zostali w kajdankach wyprowadzeni z autobusu i zawiezieni do aresztu.

- Nie znam drugiego przypadku, w którym piłkarze i sztab zostali zaatakowani przez ochronę i policję . Ich zadaniem jest właśnie ochrona piłkarzy i sztabu. Powiedzenie, że jest to nasza wina, to skandal niewyobrażalny - zadeklarował.

Mioduski uderzony przez ochroniarzy. "Wyrzucili mi telefon"

- Gdy to nie działało, powiedziałem, że nie odpuszczę tego. Wyciągnąłem telefon i powiedziałem, ze nagram agresję ochrony. Wtedy wyrzucili mi telefon. Próbowali nie dopuścić, bym go odzyskał. I zostałem uderzony ileś razy - powiedział Mioduski.

- No tak. Byłem uderzany, były przepychanki. Zostałem zabrany do tego busika, w którym jechali Josue i Pankov, bo chciałem z nimi jechać. Stali tam tacy tajniacy z pałkami i brutalnie mnie odepchnęli stamtąd - dodał właściciel klubu.

Alkmaar odcięło kontakt z aresztowanymi piłkarzami

- Nie mieliśmy do tej pory kontaktu z żadnym z tych zawodników. Kontakt został odcięty. Mówili nam, że są gdzieś indziej, niż są. Wynajęliśmy prawnika, który jeździł od posterunku do posterunku, ale nie umożliwiono nam kontraktu w nocy. Powiedziano, że będzie to możliwe dopiero rano. Prawnik w tej chwili towarzyszy im w przesłuchaniach - powiedział Mioduski.