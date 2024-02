Mioduski przerwał milczenie, chodzi o finanse Legii. „Prawda była taka”

Dariusz Mioduski: Na razie delikatnie zacząłem informować o tym, że takie przedsięwzięcie u nas miało miejsce. Muszę powiedzieć, że ludzie w Europie są zaciekawieni, zwłaszcza kiedy dowiadują się, że to była niezależna produkcja. Nie chcieliśmy zlecać serialu dużej międzynarodowej firmie, postawiliśmy na Rochstar i myślę, że dzięki temu wyszło trochę inaczej niż większość tego typu seriali . Widzowie mogą poczuć autentyczność, bo tak właśnie zachowywaliśmy się przed kamerami. One towarzyszyły nam wszędzie, nic nie było reżyserowane.

- Żal to może złe słowo, natomiast szkoda, że nie kręciliśmy serialu również w obecnym sezonie. Nie chodzi tylko o wyjazd do Holandii, ale również całe eliminacje Ligi Konferencji Europy i towarzyszące im emocje. W ogóle ostatnie miesiące to niezwykle intensywny okres dla klubu - jest szaleństwo, są wzloty i upadki. Niewykluczone, że w przyszłości wrócimy do kręcenia dokumentu. Na pewno jesteśmy już bardziej oswojeni z obecnością kamer.