Miliony euro dla Legii Warszawa. Wygrywanie w Lidze Konferencji się opłaca

Co to oznacza dla Legii? Warszawski klub w dotychczasowych czterech kolejkach trzy razy sięgnął po komplet punktów, a raz przegrał. Z samych tylko meczów Legia wyciągnęła więc już 1,5 miliona euro. Gdy dodamy do tego premię za udział, wówczas okaże się, że w europejskich pucharach Legia zarobiła już dokładnie 4 606 000 euro. Kwota robi wrażenie, może nawet większe, gdy przeliczymy ją na naszą walutę - to prawie 20,5 miliona złotych.