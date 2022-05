Michał Karbownik nie trafi do Legii Warszawa? Rozmowy zakończone

Czy Michał Karbownik wróci do Legii Warszawa? Piłkarz Brighton & Hove Albion, który w tym sezonie występował w Olympiakosie Pireus, w pewnym momencie brał pod uwagę takie rozwiązanie. W ostatnich miesiącach "Karbo" miał problemy z regularną grą i poszukiwał miejsca w którym będzie mógł wrócić do wysokiej formy.

Według naszych informacji nie będzie to jednak Legia. Chociaż negocjacje już trwały, to stronom nie udało się dojść do porozumienia.

Karbownik nie trafi do Legii

Jak dowiedziała się Interia, temat transferu Karbownika do Legii w tym momencie jest "zamrożony". Kilka tygodni temu obie strony poważnie rozważały taki krok. Doszło nawet do spotkania dyrektora sportowego Legii Jacka Zielińskiego z menadżerem Mariuszem Piekarskim, ale - jak się okazało - była to pierwsza i ostatnia rozmowa dotycząca Karbownika.

Według naszych ustaleń głównym problemem nie była pozycja, na jakiej ma występować zawodnik. Sam Karbownik, a także jego agent, chcą aby 21-latek grał w środku pola jako "ósemka". Na tej samej pozycji widziała go Legia. Do porozumienia nie doszło jednak w innych kwestiach - dotyczących planu na dalszą karierę zawodnika (nie chodziło o finanse). Ostatecznie uznano, że w tym momencie rozbieżności są tak duże, że dalsze negocjacje nie mają sensu.

Co dalej z Karbownikiem?

Sceptyczne co do wypożyczenia Karbownika do Ekstraklasy było także Brighton, chociaż - jak słyszymy na Łazienkowskiej - Anglicy byliby w stanie wydać zielone światło na taki transfer.



Co w takim razie dalej z Karbownikiem? Działacze Brighton zdają sobie sprawę, że najlepszym rozwiązania dla pomocnika będzie kolejne wypożyczenie. Jak ustaliliśmy, w tym momencie Piekarski rozmawia z kilkoma klubami, które są zainteresowane młodym polskim piłkarzem.

W tym sezonie pochodzący z Radomia zawodnik rozegrał 22 mecze. Aż 12 z nich zanotował w rezerwach Olympiakosu. Dziewięciokrotnie wystąpił w pierwszej drużynie klubu z Pireusu (raz w Lidze Europy i raz w Pucharze Grecji). Na koncie ma także jeden występ w Pucharze Ligi Angielskiej.