Michał Karbownik latem wróci do Legii Warszawa? Rozmowy w toku

Sebastian Staszewski Legia Warszawa

Gdzie w przyszłym sezonie będzie występował Michał Karbownik? Reprezentant Polski, który obecnie jest wypożyczony z Brighton & Hove Albion do Olympiakosu Pireus, może trafić do Legii Warszawa. Potwierdził to Interii Jacek Zieliński. – Jeśli otworzy się taka furtka, to ja „Karbo” chętnie zobaczę w naszym zespole – przyznał dyrektor sportowy Legii.

Zdjęcie Michał Karbownik w barwach Olympiakosu rozegrał 8 spotkań. / LOUISA GOULIAMAKI / AFP / AFP