21-letni Kacper Tobiasz nie był, delikatnie mówiąc, bohaterem dwumeczowego starcia Legii z Molde w rywalizacji barażowej o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji, ale to wszystko, co spotyka młodego zawodnika i ciągle dojrzewającego człowieka, przechodzi ludzkie pojęcie. Skala hejtu, bezpośrednio dotykająca także najbliższych sportowca, zaczęła przekraczać wszelkie granice. W tej sprawie zasadnicze stanowisko prezentuje Kamil Kosowski w "Przeglądzie Sportowym", były pomocnik reprezentacji Polski.