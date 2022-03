Obecny sezon jest jednym z najgorszych w historii Legii. Co prawda, klub ze stolicy rywalizował w fazie grupowej europejskich pucharów i wciąż ma szansę na triumf w Fortuna Pucharze Polski, lecz w rozgrywkach ligowych spisywał się kompromitująco. Warszawianie długo przebywali w strefie spadkowej, co w przypadku ustępujących mistrzów Polski jest powodem do gigantycznego wstydu.

Będzie sensacyjny powrót do Legii Warszawa?

Drużynę pod koniec ubiegłego roku objął Aleksandar Vuković, a zespół pod jego wodzą notuje zwyżkę formy. Wydaje się, że pożar zaczyna być powoli gaszony, ale to nie znaczy, że w klubie nie dojdzie do dużych zmian. Kibice nadal są wściekli na właściciela Dariusza Mioduskiego, który ustąpił ze stanowiska prezesa Legii. Dyrektorem sportowym od kilku miesięcy jest były piłkarz "Wojskowych", Jacek Zieliński. Nie wiadomo, czy trenerem na kolejny sezon nadal będzie Vuković.

Według doniesień Legia.net, Zieliński pragnie budować struktury klubu na bazie byłych "Legionistów". Jednym z nich jest Jacek Magiera - niedawno zwolniony ze Śląska Wrocław. Były selekcjoner młodzieżowej reprezentacji Polski jest jednak przymierzany do pracy w akademii. Nie od dziś bowiem wiadomo, że Magiera świetnie pracuje z młodzieżą i był współtwórcą legijnej akademii.

