Papszun pracuje z Rakowem od 2016 roku. Wraz z klubem awansował do Ekstraklasy i uczynił zespół jedną z najmocniejszych ekip ligi. Zdobył również Puchar Polski i zaliczył udaną kampanię w europejskich pucharach, odpadając dopiero w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Właściciel Legii Warszawa, Dariusz Mioduski w pamiętnym wywiadzie, opublikowanym na stronie internetowej klubu przekazał, że pracuje nad zatrudnieniem tego właśnie trenera. Pogrążeni obecnie w kryzysie "Wojskowi" znajdują się w strefie spadkowej z Ekstraklasy i nie mają już w zasadzie żadnych szans na obronę mistrzostwa kraju, a na podium - zaledwie iluzoryczne. "Przegląd Sportowy" przekazał szczegóły dotyczące tego, co Legia może Papszunowi zaoferować.

Media o szczegółach potencjalnego zatrudnienia Papszuna

Jak czytamy, szkoleniowiec ma być częścią wieloletniego projektu, więc liczyć może na bardzo długo kontrakt - trzy, lub nawet pięcioletni. Co więcej - klub ma być skłonny mu płacić pensję w wysokości 250 tysięcy złotych miesięcznie.



Jednocześnie, "Przegląd" zapowiada, że po zakończeniu sezonu w Legii ma dojść do kadrowej rewolucji, a z zespołem pożegnają się m.in. Tomas Pekhart czy Rafa Lopes.



Czy Papszun zdecyduje się na przenosiny do Warszawy? Według największej polskiej, sportowej gazety do podpisania umowy dojść może zimą lub po zakończeniu sezonu.



