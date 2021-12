O kryzysie "Wojskowych" powiedziano i napisano już wiele. Klub zdaje się jednak powoli z niego wychodzić (wygrał ostatnio w lidze z Jagiellonią Białystok, pokonał też Motor Lublin w Pucharze Polski), ale wciąż nie wiadomo, kto przejmie zespół "na stałe". Po tym, jak rozstano się z Czesławem Michniewiczem, tymczasowo prowadzi ekipę Marek Gołębiewski.

Leszek Ojrzyński deklaruje chęć pracy z Legią

Chęć współpracy z Legią wyraził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Leszek Ojrzyński. Zaznaczył jednak, że umowa musiałaby obowiązywać co najmniej do zakończenia bieżących rozgrywek Ekstraklasy. - Gdybym miał pracować do końca sezonu, podjąłbym się tej pracy - powiedział.



Jak wskazał, drużyna mimo fatalnej postawy w lidze wciąż ma szansę na zdobycie trofeum - Pucharu Polski.



TC

