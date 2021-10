O postawie klubu ze stolicy powiedziano już w tym sezonie wiele. Po dziewięciu kolejkach "Wojskowi" mają w dorobku tylko dziewięć punktów i znajdują się tuż nad strefą spadkową z Ekstraklasy. Choć występy w Lidze Europy sprawiają, że negatywny obraz nieco się zaciera (klub ma na koncie dwa zwycięstwa - nad Spartakiem Moskwa i Leicester City), los prowadzącego zespół Czesława Michniewicza wciąż jest mocno dyskutowany.

Jerzy Brzęczek i Marek Papszun w kręgu zainteresowań Legii

Jak przekazała Izabela Koprowiak z "Przeglądu Sportowego", od zmiany trenera właściciela Legii, Dariusza Mioduskiego powstrzymuje przede wszystkim... brak odpowiedniego kandydata. Na giełdzie nazwisk pojawia się między innymi Jerzy Brzęczek, który jeszcze niedawno pracował z reprezentacją Polski, lecz faworytem dla włodarza jest nie on, a Marek Papszun, obecnie zatrudniony w Rakowie Częstochowa. Na przeszkodzie w zatrudnieniu go stoją jednak przepisy - trener nie może objąć drużyny z tej samej ligi w jednej rundzie.



Ekipa z Warszawy już w czwartek rozegra kolejny mecz w europejskich pucharach - zmierzy się na wyjeździe z SSC Napoli. Wszystko wskazuje na to, że wciąż będąc pod wodzą Czesława Michniewicza.



