W zeszłym roku trener Czesław Michniewicz prowadził już Legię Warszawa w europejskich pucharach, więc o żadnym debiucie nawet w jej kontekście nie może być mowy. Wtedy jednak robił to z marszu. Warszawiaków objął pod koniec września, gdy ci byli już z walki o Ligę Mistrzów wyeliminowani przez cypryjski zespół Omonia Nikozja, a przyczyniło się to do zwolnienia Aleksandara Vukovicia. Szansy na wprowadzenie zespołu do fazy grupowej najważniejszego z pucharów zatem nie miał, a fazę grupową Ligi Europy przegrał wyraźnie z Karabachem Agdam, co stanowiło pewien koszt wejścia do Legii na świeżo. Azerowie zmietli ją 3-0 zaledwie dziesięć dni po zatrudnieniu przez Legię trenera Michniewicza.



Reklama

Legia - Dinamo. Czesław Michniewicz w walce o Ligę Mistrzów

Kariera trenera Michniewicza jest dość bogata, bo w swej kilkunastoletniej już karierze prowadził aż dziesięć zespołów ligowych! To naprawdę dużo, jednakże były to zespoły bez szans na walkę o Ligę Mistrzów, a najczęściej bez szans na grę w pucharach w ogóle. Tę dziesiątkę tworzą kolejno: Lech Poznań, Zagłębie Lubin, Arka Gdynia, Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok, Polonia Warszawa, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Pogoń Szczecin, Termalica Nieciecza i wreszcie od zeszłego roku Legia Warszawa.



O Ligę Mistrzów mógł walczyć dotąd tylko z Zagłębiem Lubin, z którym zdobył jedyne przed Legią mistrzostwo kraju w 2007 roku. Wtedy jednak lubinianie zostali zatrzymani na drodze do Ligi Mistrzów przez rumuński zespół Steaua Bukareszt - swoją drogą, ten sam, który zatrzymał Legię na drodze do tych rozgrywek w 2013 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Czesław Michniewcz: Lubię piłkę uporządkowaną



W pucharach grał także z Lechem Poznań, ale w 2004 roku. Wówczas poznaniacy wyglądali zupełnie inaczej niż obecnie i byli notowani na kompletnie innym poziomie. Zdobycie przez Czesława Michniewicza i zespół poznański Pucharu Polski w 2004 roku było wtedy wielką sensacją, a gra w pucharach - jedynie dodatkiem, bo po tamtym Lechu niewielu spodziewało się sukcesów w Europie. Lechici ulegli wówczas Terekowi Grozny - czeczeńskiej drużynie reprezentującej Rosję.



Legia - Dinamo. Wielka szansa na Ligę Mistrzów. Gdzie oglądać?

Słowem, jeden z najbardziej doświadczonych i zapewne najlepszych polskich trenerów nie miał dotąd okazji, by realnie powalczyć o Ligę Mistrzów. Lech przed laty był od tego daleki i nie miał podstaw, by o nią walczyć, Zagłębie Lubin nie było gotowe sprostać wyzwaniu, a zeszłoroczna Legia była już wyeliminowana. Życiowa szansa trenera Michniewicza otwiera się teraz.



Jeżeli wyeliminuje Dinamo Zagrzeb, czeka go jednak jeszcze jedna runda - z mołdawskim zespołem Sheriff Tyraspol albo serbską Crveną Zvezdą Belgrad.



Mecz Legii z chorwackim Dinamem Zagrzeb rozpocznie się w Warszawie o godz. 21. Transmisja w TVP 2. Po pierwszym meczu mamy 1-1.