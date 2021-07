Mateusz Bogusz, który jest zawodnikiem Leeds United, uchodzi za wielki talent. Jednak w drużynie prowadzonej przez Marcelo Bielsę nie ma szans na regularną grę, stąd jest wypożyczany do innych klubów. Poprzedni sezon spędził w Logrones, a teraz ponownie zawita do Hiszpanii, tym razem do klubu UD Ibiza.



Przez kilka tygodni sporo pisało się, że trafi do Legii Warszawa, która poszukiwała młodzieżowca. Niestety mistrzom Polski nie udało się go zakontraktować i gracz Leeds trafi do UD Ibiza. Ten klub po raz pierwszy w swojej historii awansował do Segunda Division i poszukiwał wzmocnień przed nowym sezonem.



Bogusz reprezentował Polskę w kategoriach U19, U20 i U21. W naszym kraju uchodzi za spory talent i od kiedy trafił do Leeds, wiele klubów chciało go mieć u siebie. Swoją przygodę zaczynał w Gwieździe Ruda Śląska, a potem przeniósł się do Ruchu Chorzów.



