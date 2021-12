Echa fatalnej postawy Legii Warszawa w rundzie jesiennej - i związanych z tym wydarzeń okołoboiskowych - słychać daleko poza Polską. Nieoczekiwanie głos na ten temat zabrał Marko Veszović, który z ekipą mistrza Polski rozstał się w nie najlepszym klimacie latem tego roku.



Czarnogórzec jest obecnie zawodnikiem Karabachu Agdam. Udzielił wywiadu jednemu z popularnych serwisów internetowych azerisport.pl. O Legii opowiadał chętnie, zwłaszcza kiedy padło pytanie o reprezentanta Azerbejdżanu, obecnie zawodnika warszawskiego klubu.



- Mahir Emreli bardzo dobrze rozpoczął sezon, zdobywając bramki w prawie każdym spotkaniu. Potem drużyna osłabła i "pociągnęła" go za sobą. Przestał trafiać, zatracił koncentrację. W takiej sytuacji napastnikowi trudno się odnaleźć - powiedział Veszović.

Czy ten stan rzeczy odmieni ponowne zatrudnienie przy Łazienkowskiej Aleksandara Vukovicia?



Mahir Emreli jednak w Legii? Wiele zależy od "Vuko"

- Teraz Legia ma nowego trenera. Lubię go i dobrze go znam. Mam nadzieję, że zdoła zatrzymać Mahira w Legii, a on znowu zacznie pokazywać się z jak najlepszej strony - dodaje były legionista.

Zapytany został także o zdarzenie, do jakiego doszło po wyjazdowym meczu Legii z Wisłą Płock. Grupa agresywnych kibiców wdarła się wówczas do klubowego autokaru i poturbowała kilku zawodników. Wśród nich był Emreli.

- Czasem zdarzają się sytuacje, w których emocje biorą górę nad rozsądkiem - skwitował Veszović. - To na pewno negatywnie wpływa na wizerunek klubu. Taka reakcja kibiców jest absolutnie nie do przyjęcia. Wiem, że Mahir chce odejść. To naturalna reakcja, bo takie incydenty nie są niczym normalnym. Ale w Polsce to niestety element futbolu.

