Marko Janković został nowym zawodnikiem Beitaru Jerozlima. 25-latek był wcześniej o krok od podpisania umowy z Legią Warszawa. Na testach okazało się jednak, że Czarnogórzec jest w bardzo złej formie fizycznej i jego powrót do odpowiedniej dyspozycji potrwa kilka tygodni. Mistrz Polski ostatecznie zrezygnował z usług Jankovicia.

Jeszcze kilka dni temu wszystko wskazywało na to, że 23-krotny reprezentant Czarnogóry zasili szeregi "Wojskowych" i będzie pierwszym zimowym transferem zespołu Czesława Michniewicza. Były gracz SPAL przyjechał nawet do Warszawy i rozpoczął testy medyczne w klubie. W ich trakcie okazało się, że jest w fatalnej dyspozycji fizycznej. Legia postanowiła nie kontraktować nieprzygotowanego do sezonu zawodnika.

Wydawać by się mogło, że po takim incydencie Czarnogórcowi będzie bardzo trudno znaleźć nowego pracodawcę. Okazało się jednak, że Janković bardzo szybko znalazł sobie drużynę. Zakontraktował go dziewiąty w lidze izraelskiej Beitar Jerozolima.

Marko Janković ma za sobą występy m.in. w barwach Partizana Belgrad, Olympiacosu Pireus oraz Crotone. Ostatnio reprezentował grające w Serie B SPAL. W Legii miał wzmocnić rywalizację na skrzydłach.

mtu, Polsat Sport