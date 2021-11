Papszun prowadzi Raków od 2018 roku, a pod jego wodzą klub wywalczył m.in. Puchar Polski, Superpuchar kraju oraz zaliczył udaną przygodę w europejskich rozgrywkach, odpadając z rywalizacji dopiero w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W obecnym sezonie klub wciąż ma duże szanse na mistrzostwo Polski.

"Przegląd Sportowy" postanowił wysondować aktualną sytuację szkoleniowca, który mógłby trafić do mającej gigantyczne problemy i znajdującej się w strefie spadkowej Legii Warszawa. Jak czytamy, trener wciąż nie podpisał nowej umowy, co w teorii może oznaczać, że latem będzie "do wzięcia".





Marek Papszun może trafić do Legii Warszawa?

Co, gdyby "Wojskowi" byli zdeterminowani, by pozyskać szkoleniowca już teraz? Prawdopodobnie wiązałoby się to z koniecznością wypłacenia ekipie z Częstochowy wysokiego odstępnego, czego Legia na pewno chciałaby uniknąć.



Pytaniem jest też, czy takimi przenosinami byłby zainteresowany sam trener Papszun, który w Częstochowie zbudował mocną pozycję i konsekwentnie realizuje wizję budowy drużyny.



TC