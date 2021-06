Utalentowany 20-letni obrońca był bowiem tylko wypożyczony z Werderu Brema. Poznańska Warta sięgnęła po niego awaryjnie po poważnej kontuzji Bartosza Kieliby na początku roku. Maik Nawrocki rozegrał w jej barwach tylko trzy mecze w Ekstraklasie. Były to ostatnie trzy mecze warciarzy, z Pogonią Szczecin, Śląskiem Wrocław i Cracovią Kraków.



Zawodnik od urodzenia mieszka w Niemczech, ale jego rodzice są Polakami, pochodzą z okolic Konina i Maik Nawrocki od 2016 roku reprezentuje Polskę w kolejnych drużynach wiekowych - najpierw U-15 u trenera Bartłomieja Zalewskiego, aż po U-21, w której dopiero czeka na występy.

Z kadrą do lat 20 był na mistrzostwach świata w 2019 roku, ale nie zagrał w żadnym meczu turnieju rozgrywanego w Polsce. Jesienią 2020 roku był powołany do reprezentacji U-21 na mecze eliminacyjne do młodzieżowych mistrzostw Europy.



Warta Poznań nie zdecydowała się kontynuować współpracy z Maikiem Nawrockim, za to trafi on do Legii Warszawa. Przyleciał już na testy i wkrótce podpisze kontrakt z warszawskim klubem, być może zagra z nim w europejskich pucharach.