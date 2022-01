Emreli dąży do rozwiązania umowy wiążącej go z ekipą "Wojskowych", jako przyczynę podając między innymi obawy o własne życie po wspomnianym ataku. Prawnik zawodnika stwierdził już, że jeżeli klub nie zgodzi się na rozstanie, skieruje sprawę do FIFA.

Legia opubliowała oświadczenie ws. Mahira Emrelego

Legia Warszawa opublikowała w tej sprawie specjalne oświadczenie. - Informujemy, że Mahir Emreli ma obowiązujący kontrakt i jest zawodnikiem klubu. Legia wielokrotnie wzywała zawodnika do powrotu do klubu i ponownego wykonywania obowiązków wynikających z kontraktu, jak również oferowała zawodnikowi wszelkie niezbędne wsparcie - czytamy.



Podkreślono, że klub "dąży do porozumienia" i prowadzi z przedstawicielami gracza rozmowy, których treści nie zamierza jednak ujawniać.



Odniesiono się ponadto do zarzutów, jakie pod adresem Legii kieruje prawnik. Klub przekazał, że "zawierają szereg nieprawdziwych insynuacji i twierdzeń, niemających jakichkolwiek podstaw faktycznych ani prawnych".